الأحد 15 سبتمبر 2019 الموافق 16 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

دراسة: ممارسة الرياضة فى المنزل إيجابية لمرضى الشلل الرعاش

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 06:35 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
تنصح الأبحاث الطبية مرضى الشلل الرعاش في مراحله الأولى بممارسة الرياضة بانتظام في المنزل لمدة 6 أشهر؛ للحصول على تأثير إيجابي يضاهي تأثير العقاقير التقليدية المعالجة للشلل الرعاش.

ووفقا للدراسة، التي أجريت في كلية الطب بجامعة "واشنطن"، ونُشِرَت في عدد سبتمبر من مجلة "لانسيت لعلم الأعصاب" الطبية، فقد تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، كان لدى كل منها تطبيق تحفيزي تحت تصرفها، كما تم منح مكافآت لممارسة الرياضة.

وبالنسبة للمجموعة الأولى، تم منحها تمارين للتمدد فقط، بينما مارس أفراد المجموعة الثانية نشاط رياضي لمدة ما بين 30 – 45 دقيقة على دراجة ثابتة في المنزل، على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع. كما تم تجهيز دراجات التمارين الرياضية للمجموعة النشطة بألعاب محفزة، مما يجعل البرنامج أكثر متعة للمشاركين، وبفضل العناصر المحفزة، انتظم المشاركون في ممارسة الرياضة ثلاث مرات في الأسبوع لمدة 6 أشهر.

وبعد الدراسة، كان لمرضى ركوب الدراجات لياقة بدنية أفضل للقلب والأوعية الدموية. وقال الباحثون: "لقد فوجئنا بسرور بأن الأشخاص المصابين بمرض الشلل الرعاش كانوا قادرين على الالتزام بأنظمة تمارينهم الرياضية بشكل جيد. وكان التأثير المفيد على إعاقتهم الحركية كبيرًا أيضًا بما يكفي ليكون وثيق الصلة إكلينيكيًا... ويعتبر تمرين ركوب الدراجات هذا في المنزل ميزة كبيرة للمرضى لأن هذا يعزز بشكل كبير من جدوى العلاج".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

"لص وواكل ناسه".. حقيقة المقاول الأجير محمد علي بشهادات من أهله

منذ حوالي 18 ساعة

هند رستم ترفض عملًا تليفزيونيًا بسبب أجر فاتن حمامة.. تعرف على القصة

منذ حوالي 21 ساعة

حادث خطير.. تفاصيل إصابة عاصى الحلانى بفقدان الذاكرة

منذ حوالي 18 ساعة

السيسى يرد: هل تم تأجيل جنازة أحد من أهله بسبب حفل افتتاح قناة السويس؟

ads

الصور

image description

صور من مباراة تعادل بيراميدز وشباب بلوزداد بالكونفدرالية

image description

افتتاح مهرجان القنوات

image description

بتحكيم دولي.. 800 هاو في مصر يتنافسون لاختيار أجمل طيور بالعالم (فيديو)

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

image description

بعثة الأهلى تسافر إلى غينيا

الأكثر قراءة

السيسى يعلق على فيديوهات "القصور الرئاسية": "عملت ولسه هعمل.. دى باسم مصر"

"لص وواكل ناسه".. حقيقة المقاول الأجير محمد علي بشهادات من أهله

أول تعليق لـ"السيسي" على محاولات تشويه المؤسسة العسكرية

"الجنين الشيطان" يثير قلق والديه.. تعرف على حقيقة الأمر

أيام زمان

شويكار وقصة لقاء غرام تحت المطر ومقلب في الحبيب

هند رستم ترفض عملًا تليفزيونيًا بسبب أجر فاتن حمامة.. تعرف على القصة

سناء جميل.. تبرأ منها أهلها وصنعت الـ"تريكو" لكي تعيش (فيديو)

لماذا لقب العندليب بليغ حمدي بـ"الإرهابي".. تعرف على القصة

الصحة

دراسة: ممارسة الرياضة فى المنزل إيجابية لمرضى الشلل الرعاش

السجائر الإلكترونية.. أشد ضررا مما تعتقد

5 بدائل صحية للوجبات الخفيفة

دراسة: الفقر يسرّع الشيخوخة

الرئيس نيوز

طائرة مسيرة تخترق أجواء الكويت.. وتحلق فوق قصر الأمير

كيف ستواجه الحكومة خروج 884 ألف قيادة خلال 5 سنوات؟

غداً.. جولة جديدة من مفاوضات "سد النهضة" في القاهرة

"جينيراسيون فوت" السنغالي يفوز على الزمالك 2-1

منوعات

كندا تتصدر مجددا قائمة الدول المفضلة لطلاب المرحلة الابتدائية الكوريين

عاصفة استوائية جديدة تضرب الباهاماس

المياه قد تنفد من مدن أسترالية مع استمرار الجفاف

متنزه يعرض جائزة 600 دولار وتذكرتين مقابل قضاء 30 ساعة فى نعش

كشكول

"الحضور 4 أيام فقط".. إعلام الأزهر تعلن نظام الدراسة بالعام الجامعي الجديد

"سبع": الرئيس السيسى رد بقوة الحقيقة على الشائعات التى تستهدف الوطن

الأزهر: بدء العام الدراسي الجديد بتحية العلم بالحرم الجامعي

"عمر": مكتبي مفتوح للمعلمين.. وهذا سبب شعوري بالتقصير

إسلام سياسي

وزير خارجية الإمارات: مسارنا ومصيرنا مع السعودية واحد

التحالف: سنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن الطاقة

تعرف علي محمد خليفة المتحدث في تسجيلات داعش الصوتية

ترامب يعلن مقتل حمزة بن لادن بعملية أمريكية


زيت وسكر

وظائف حكومية شاغرة في هذه التخصصات.. تعرف علي الشروط

“س و ج”.. 3 أسئلة تشرح ضوابط إيقاف الموظف عن العمل

“إدارة الأغذية والدواء”: عقار “زانتاك” قد يحتوى على مواد مسرطنة

ننشر موعد تسليم وحدات المرحلة الثانية بـ”دار مصر” بحدائق أكتوبر

مقالات الرأي
ماجد حبته
الداعشيات.. و«الأخوات» الإرهابيات
بسنت حسن
المعارضة البلهاء ومصداقية المهللين
د.كريمة الحفناوى
الصحة الإنجابية فى بيت ثقافة عزبة أبوحشيش
مؤمن المحمدي
القصبجى
المزيد

الثقافة

نقاد بندوة عرض "طريق طروادة": لماذا تُقدم الأعمال التاريخية الآن؟

فعاليات فنية "للأطفال المعرضين للخطر" بالإسكندرية

اليوم.. افتتاح سُوَر الهلال الثقافى بـ"دار الهلال"

"حجازى" يحتفل بمرور 60 عاما على ديوانه "مدينة بلا قلب"

صفحتنا ع الفيس بوك