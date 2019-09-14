السبت 14 سبتمبر 2019 الموافق 15 محرم 1441
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صور من مباراة تعادل بيراميدز وشباب بلوزداد بالكونفدرالية
السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:35 م
تصوير : احمد حسن
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