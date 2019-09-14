زياد برجي: الفن أيام سيمون أسمر كان له طعم مختلف

شارك الفنان اللبناني زياد برجي، في عزاء المخرج اللبناني الراحل سيمون أسمر، والذي رحل عن عالمنا يوم 11 سبتمبر بعد صراع مع المرض، وأقيم العزاء في كاتدرائية مار جرجس المارونية في بيروت.



ونعى زياد برجي، المخرج الراحل في تصريحاته لبرنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "بنطلب له الرحمة دائمًا وأتمنى أن نذكر حسنات موتانا دائمًا، ونحاول نضوي على الإنجازات التي قدمها، لأنه الفن على أيام سيمون أسمر كان له طعم مختلف".



سيمون أسمر هو مكتشف عدد كبير من النجوم في جميع المجالات الفنية، ومؤسس برنامج "استوديو الفن"، الذي اكتشف نجوم الغناء ومنهم وائل كفوري وميريام فارس ونوال الزغبي وفارس كرم وغيرهم.

