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محافظات

طالبات: إغماءات بالمدينة الجامعية بالإسكندرية بسبب الزحام

السبت 14/سبتمبر/2019 - 04:07 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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شهدت المدينة الجامعية بالإسكندرية اليوم، بدء تسديد رسوم العام الجديد للتسكين بالمدينة الجامعية، حيث تزاحم الطالبات بمقر المدينة الجامعية بمنطقة عزبة سعد بسموحة شرق الإسكندرية، منذ الصباح الباكر لدفع الرسوم.

وسادت حالة من الفوضى والتزاحم بين الطالبات خلال دفع المصروفات عن طريق الماكينة الآلية.
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وقالت الطالبة أيه على، إن المدينة الجامعية تتواجد بها 6 مباني كبيرة، وليس لدينا سوى يومين لكل تقدير لدفع الرسوم، مشيرة إلى أنه تم تحديد تقديرات الامتياز وجيد جدا وجيد، لكل منهما يومان لدفع الرسوم، وفي ظل هذا التزاحم وقلة ماكينات الدفع لا يمكن لليومين أن يستوعبوا عدد الطالبات.

واستنكرت، كيف لكل هذه الأعداد أن تكون متاح لها ماكينة واحدة فقط، في ظل عدم النظام والتزاحم الذي أدى إلى إغماءات لعدد من الطالبات.

واستغاثات بعض الطالبات من الإهمال الواقع بداخل المدينة الجامعية، من سوء خدمة ومعاملة بجانب ارتفاع أسعار الإقامة.

وقالت إحدى الطالبات بالفرقة الرابعة بكلية الطب، إن المدينة تشهد حالة من الإهمال، بجانب الغرف غير الآدمية سواء بنيان أو أثاث، فنتزاحم بداخل الغرف من صغر مساحتها، بجانب دورات المياه غير النظيفة، والقطط التي تملأ المكان، وسوء معاملة من المشرفين، والوجبات التي لا تكفي أحد.

وأضافت أنه تم زيادة القسط الشهري، منذ العام الماضي إلى 350 جنيها، وهذا العام تم رفع التأمين ليصل لـ 1000 جنيه بدلًا من 400 جنيه، والذي كان يخصم منه 100 كل عام، بجانب بند التلفيات، فهناك طالبات تم تطبيق غرامة عليهن، مابين 400 و300، وحتى 1000 جنيه دون معرفة ما هي التلفيات، وعلى أي أساس تم تقيمها.

وأشارت إلى أنها تريد المساواة بباقي المدن الجامعية، التي لم يتم توقيع زيادة للإقامة بها، بجانب تحسين الخدمات، لأن الأمر يسوء أكثر، فنحن طلاب في مدينة جامعية مدعمة للطلاب، ولا نستطيع أن نعيش في مكان آخر، فيجب السماع لنا، فعندما نعترض يكون الرد "اللي مش عاجبة يمشي ويسبب مكان لغيره".

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