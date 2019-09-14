السيسى لـ"المصريين": عليكم محاربة الإرهاب أو الاستسلام

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن المصريين يقفون بجانب بعضهم البعض عندما يهاجم الإرهاب مسجدًا أو كنيسة.



وأشار إلى أن تكلفة تدمير الدول ليست بالكبيرة، فسلاحهم الأول إفزاع المواطنين وتحطيم معنوياتهم، ووجه حديثه للشعب المصري، قائلًا: "أمامكم خياران إما محاربتهم أو الاستسلام لهم".