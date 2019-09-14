شانغهاى توقع اتفاقية مع مدن الحزام والطريق لدعم السياحة

تم توقيع اتفاقية بين شانغهاي وست مدن ومناطق من الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق لتعزيز الثقافة والسياحة.



وبموجب الاتفاقية، ستتحالف شانغهاي وبودابست وبنوم بنه وبانكوك وتشيانغماي ومترو مانيلا وجيولانام دو لاجراء المزيد من التعاون، بما في ذلك تدريب المواهب ومشاركة الخبرات حول تطوير الصناعات الثقافية والسياحية وتنظيم أنشطة أبحاث السوق بين معاهد السياحة والوكالات والمجموعات الإعلامية.



ووفقًا لإحصاءات وكالات السفر الصينية على الإنترنت، بما في ذلك سيتريب ولوماما، كانت البلدان والمناطق الواقعة على طول الحزام والطريق من بين أكثر الوجهات الخارجية شعبية خلال عطلة عيد منتصف الخريف.



وفي الوقت نفسه، وفقا لآخر تقرير صادر عن التحالف العالمي للسياحة، فإن بلدان ومناطق الحزام والطريق كانت واحدة من أكبر مصادر السياحة الوافدة للسوق الصينية.



وقال يو شيو فن، رئيس إدارة الثقافة والسياحة ببلدية شانغهاي: "نأمل أن تتمكن المدن والمقاطعات من تعزيز التعاون وتشجيع التواصل بين الناس من مختلف البلدان"، مضيفًا أن صناعات الثقافة والسياحة لعبت دورًا مهمًا في التواصل بين البلدان والمناطق على طول الحزام والطريق.