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ميودراج يستيش: لدينا أخطاء وسنعمل على علاجها خلال الفترة القادمة

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:36 م
جريدة الدستور
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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قال الصربي ميودراج يستيش، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، إن نتيجة مبارة الفريق مع أهلي بني غازي والتي وانتهت بفوز الإسماعيلي "4-2" جيدة، وكان من المفترض أن نكون أفضل من ذلك.

وأكد ميودراج على وجود عدد من الأخطاء خلال المبارة خاصة في الشوط الثاني من المباراة، ولم نستطيع علاجها خاصة أنه متواجد مع الفريق منذ 11 يومًا فقط، وسنعمل على علاجها خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن مباراة العودة لن نلعب خلالها بطريقة دفاعية ولكننا سنهاجم ونطمح في إحراز أهداف، والصعود لدور الـ16، موضحا أن الفريق بحاجة لمزيد من الوقت لتجانس اللاعبين، خاصة أن أغلبهم منضمين حديثًا للإسماعيلي.

وكان النادي الإسماعيلي حقق فوزًا ثمينًا على أهلي بني غازي "4 – 2 " ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس –دوري أبطال العرب- وأحرز الأهداف وجيه عبدالحكيم هدفين، وأحمد مدبولي هدف، وعبدالرحمن مجدي هدف.

وشهد اللقاء حضور جماهيري كبير وصل لـ7000 مشجع.

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