رابط بوابة الحكومة المصرية لـ تنسيق الثانوية الأزهرية 2019

أعلنت جامعة الأزهر نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 لطلاب العلمي والأدبي بنين وبنات، بعد انتهاء تسجيل الرغبات بالنسبة لطلاب الدور الأول في المرحلة الأولى، وكذلك طلاب الدور الثاني والمتخلفين في المرحلة الثانية.

وعقدت الجامعة مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 الخميس 12 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرل، بمقر مجلس الجامعة الجديد بمبنى المجمع الإداري بالحرم الجامعي بمدينة نصر.

وبعد إعلان نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية يتمكن جميع الطلاب من معرفة الكلية التي تم ترشيحه لها خلال العام الدراسي 2019/2020 من مكتب تنسيق جامعة الأزهر، وبالتالي يتمكن من طباعة بطاقة الترشيح للبدء في التقديم في الكلية التي ترشح لها.

وفي حال أراد الطالب التحويل من الكلية المرشح لها إلى كلية أخرى تكون متوافقة مع الدرجة التي حصل عليها، تعلن جامعة الأزهر لاحقا عن مواعيد بدء التحويلات بين كليات جامعة الأزهر للطلاب الجدد وكذلك الشروط المنظمة لهذا الأمر والضوابط والقواعد الخاصة بذلك.

ويمكن للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية للعام 2019 معرفة نتيجة التنسيق ومعرفة الكلية التي تم ترشيحه لها برقم الجلوس الخاص به فو الإعلان عنها عبر بوابة الحكومة المصرية .

يستعد الطلاب لإدخال رغبات القبول بالجامعات المختلفة على مستوى المحافظة، ذلك من خلال بعض البيانات التي تمكنهم من ذلك وتتلخص الآتي:

الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية.

اختيار الشهادة الثانوية الأزهرية.

إضافة البيات المطلوبة

رقم الجلوس والذى يجب على الطلاب وضع رقم الجلوس أمام الخانة المحدد.

إدخال الرقم السرى، ويستطيع الطلاب الحصول عليه من خلال تواجده على نتجية الثانوية الأزهرية الورقية التى يحصلون عليها من خلال المعاهد الأزهرية التابعين لها

من خلالها يستطيع الدخول على صفحة تسجيل الرغبات بالموقع الرسمي.

ونشير إلى أن جامعة الأزهر أكدت أن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 ستكون للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الأول والطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني.