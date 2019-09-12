عرضا الإمبراطور جونز وحكايات شعبية بالإسكندرية غدًا

يستضيف قصر ثقافة الأنفوشي، التابع لفرع ثقافة الإسكندرية، غدا الجمعة، عرضين مسرحيين ضمن فعاليات مهرجان مسرح الهواة بالجمعيات الثقافية الذي أطلقت فعاليات دورته الـ 17 (دورة فنان الشعب سيد درويش) مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل.



وتقدم جمعية (المصريين بجد) الثقافية العرض المسرحي (حكايات شعبية وعجبي)، من أشعار صلاح جاهين، وإخراج عصام رمضان، يليه العرض المسرحي (الإمبراطور جونز)، تأليف يوجين أونيل، وإخراج أسامة جميل، بطولة فرقة جمعية المصريين للتوعية الفنية والثقافية.