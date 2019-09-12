نشوى مصطفى تحتفل بزفاف ابنتها وتنشر فيديو عقد قرانها.. شاهد

تحتفل الفنانة نشوى مصطفى، بزفاف ابنتها مريم، ونشرت فيديو عقد قرانها عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك".



وتلقت نشوى مصطفى، العديد من تهاني متابعيها بزفاف ابنتها وتمنوا لها السعادة الدائمة.



يذكر أن مريم، هي مصممة أزياء واحتفلت بخطوبتها في شهر يناير الماضي وسط حضور عائلتيهما فقط.



وكانت نشوى مصطفى، قد احتفلت بزفاف ابنها الأكبر في شهر يوليو الماضي، والذي غنت فيه أغنية حققت ملايين المشاهدات.

