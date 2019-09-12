دخول 5 مدارس جديدة الخدمة في قنا بتكلفة 90 مليون جنيه

أعلنت محافظة قنا دخول 5 مدارس جديدة الخدمة لأول مرة مع بداية العام الدراسي الجديد 2019-2020، تضم 117 فصلا دراسيا بتكلفة إجمالية بلغت نحو 90 مليونا و48 ألف جنيه.



ولفتت إلى أن المدارس التي تم افتتاحها هي (المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمدينة قنا الجديدة (STEM) - عائشة عبد العزيز المرزوق بمدينة قنا - ومدارس العمرة الزراعية والمحارزة الابتدائية واللطاسنة للتعليم الاساسي بمدينة أبو تشت).



وأضاف محافظ قنا أنه تم عمل توسعات وتعلية لعدد 18 مدرسة بتكلفة مالية تقدر بحوالي 76 مليونا و17 ألف جنيه تضم 155 فصلا، فيما بلغت التكلفة المالية لإحلال وتجديد عدد 20 مدرسة تضم 301 فصل دراسي نحو 72 مليونا و17 ألف جنيه.



وأشار إلى أنه يجري إنشاء عدد 6 مدارس جديدة، ومبنيين لكلا من إدرتي فرشوط ونجع حمادي التعليمية، بينما تشهد 39 مدرسة أخرى أعمال إحلال وتجديد، فضلا عن توسعة عدد 12 مدرسة بمختلف قري ومراكز المحافظة وذلك من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب.



وأصدر محافظ قنا تعليماته للمسئولين بمديرية التربية والتعليم بضرورة اتخاذ وتطبيق جميع الإجراءات اللازمة التي تضمن انطلاق عام دراسي متميز للطلاب بجميع المراحل وتوفير الجو الملائم يضمن سير العملية التعليمية بنجاح.



والجدير بالذكر أن المحافظة أنهت كافة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وأنها استقبلت أمس الأربعاء طلاب الصف الأول والثاني بالمرحلة الابتدائية بمختلف مدارسها بالإضافة إلى أنها بدأت الدراسة بمرحلة رياض الأطفال KG1 وKG2 على أن تبدأ الدراسة بباقي المراحل التعليمية بها يوم السبت الموافق 2192019.