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عالم

إكسبرس تكشف أسرار عن مقبرة "آمون": ذهبها يعادل 3 مليون استرليني

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 10:54 ص
مقبرة آمون
مقبرة آمون
أمينة ذكي
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مازالت الحضارة الفرعونية المصرية القديمة لغزا للكثيرين من علماء الآثار، لأن كل أسرار تلك الحضارة الفرعونية لم تكشف بعد، فقد نشرت صحيفة اكسبرس البريطانية عن ما وصفته أعظم اكتشاف في كل العصور.

واكتشف علماء الآثار تحفة أثرية جديدة في وادي الملوك على الضفة الغربية للنيل، في مدينة الأقصر، حيث يضم الوداي 63 مقبرة، بما في ذلك رمسيس الثاني ورمسيس الثالث وفرعون سيتي، فضلا عن تماثيل خاصة بالفرعون الصبي توت عنخ آمون، حيث لم يتم اكتشاف مقبرة ذلك الصبي حتى عام 1922 من قبل هوارد كارتر، فقد كان قبر امون مكتظًا بالثروات واستغرق اكثر من ثماني سنوات لاستخراج كل الكنوز الموجود داخله.

وقالت الصحيفة، إن مقبرة عنخ امون حصلت على الرقم الثاني في قائمة أفضل عشرة كنوز في مصر، فقد كانت مقبرة امون مختلفة عن المقابر الفرعونية الأخرى، حيث عثر داخلها على ثلاثة توابيت ذهبية رائعة يقع كل منها داخل الآخر، و"كان الاثنان الخارجيان مصنوعين من الخشب المغطى بالذهب، لكن الجزء الداخلي كان من الذهب الخالص، ويزن 100 كيلو جرام، في اشارة الى ان الذهب الموجود في في القبر قد يصل حوالي 3 مليون جنيه استرليني.

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