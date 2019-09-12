"الإسماعيلي" يمدد عقد محمد صادق 5 مواسم

نجح مسئولو النادي الإسماعيلي، في تمديد عقد جناح وصانع ألعاب الفريق الدولي محمد صادق لمدة خمسة مواسم مقبلة.



وبحسب الموقع الرسمي للدراويش، اليوم الخميس، فإن ذلك يأتي في إطار السياسة التي ينتهجها مجلس إدارة النادي برئاسة إبراهيم عثمان؛ سعيا للحفاظ على لاعبيه الشباب المميزين، واستمرار القوام الأساسي للفريق لأطول فترة ممكنة، وهو ما يسهم في تحسن النتائج وعودة الفريق لمساره الطبيعي.



وأوضح الموقع أنه تم عقد جلسة مع اللاعب الشاب الذي أبدى كامل ترحيبه بتمديد عقده في حضور محمد الكلية أمين الصندوق،عضو مجلس الإدارة، وتامر موسى عضو المجلس، إضافة إلى محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات والمسئول عن ملف تجديد عقود لاعبي الفريق.



وكانت إدارة الإسماعيلي قد نجحت في تجديد عقود معظم لاعبي الفريق بعقود طويلة الأمد منهم محمد فوزي ومحمد مجدي ثنائي حراس المرمى، إضافة إلى عبد الرحمن مجدي ومدحت فقوسة وأحمد أيمن.