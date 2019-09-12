حظك اليوم.. برج الثور الخميس 12 سبتمبر 2019



عاطفيًا: تنزعج لبعض الخلافات بالرأي ويتغير مزاجك، لكن من الضروري تمالك الأعصاب والامتناع عن التهور في العلاقة بالشريك.



صحيًا: تعاني الإرهاق اليوم بسبب ضغوط العمل، وتتزايد رغبتك في العودة إلى ممارسة الرياضة والتمتع باللياقة البدنية العالية مرّة جديدة.



تكون قراءة البرج اليومي الخاص بك على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019، وفيما يخص برح الثور، قالت:مهنيًا: تتقدم بشجاعة وإيجابية وتعمل على إزالة العراقيل وتصحيح الأخطاء فتربح قضاياك بكل جدارة واحترام.