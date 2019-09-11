أحمد فهمي يستعين بشركة حراسة خاصة لتأمين زفافه على هنا الزاهد

استعان الفنان أحمد فهمي، بشركة تأمين خاصة لتأمين حفل زفافه على الفنانة هنا الزاهد، والذي يقام مساء اليوم الأربعاء بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.



وجاء سبب الاستعانة بشركة أمن خاصة حتى يتم حماية الحفل من المتطفلين وهذه الطريقة بدأ النجوم في تطبيقها في حفلات زفافهم خلال الفترة الأخيرة.



يذكر أن أحمد فهمي وهنا الزاهد، كان قد احتفلا بعقد قرانهما أمس الثلاثاء وسط حضور أفراد عائلتيهما فقط، ونشر صورا لهما بعد العقد وظهرت الفنانة هنا الزاهد بتوب أبيض قصير يكشف عن بطنها وبنطال ووضعت طرحة الزفاف على رأسها.

