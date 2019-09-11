غدًا.. انطلاق فعاليات المؤتمر السادس لعلاج أمراض الكبد بالمنيا

يفتتح رئيس جامعة المنيا الدكتور مصطفى عبدالنبي يوم غد الخميس، المؤتمر الطبي السادس، والذي ينظمه مركز الكبد بكلية الطب بجامعة المنيا، علي مدار يومي الخميس والجمعة بأحد الفنادق بمدينة المنيا، ويحاضر في المؤتمر نخبة من العلماء المتخصصين من كافة الجامعات المصرية، وبمشاركة 50 عالمًا وخبيرًا و300 طبيب وأخصائي من المهتمين بأمراض الكبد، في إطار اهتمامات الدولة بصحة المواطنين.



وقال أمين عام ومقرر المؤتمر الدكتور محمود أبوالعنين، بأنه سيتم مناقشة كل ماهو جديد في علاج وجراحة أمراض الكبد وكيفية الوقاية منه، والجديد في علاج الفيروسات والأورام الكبدية وكيفية تجنب الكبد الدهني.



بدوره، قال أستاذ الكبد والباطنة منسق المؤتمر الدكتور محمد فاروق المنشاوي، إن أعمال المؤتمر تستمر يومين لمناقشة كل ماهو جديد في أمراض الكبد ودور الأشعة التداخلية في العلاج، على أن يتم الختام بتوصيات علمية يتم تنفيذها من أجل العلاج والوقاية وصحة المواطنين.