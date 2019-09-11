إحالة 3 متهمين بقتل عاطل في السلام للجنايات

أمرت نيابة السلام الجزئية، الأربعاء، بإحالة 3 متهمين بقتل عاطل والشروع في قتل آخر بسبب خلافات بينهم على الميراث، إلى محكمة الجنايات.



وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 5922 لسنة 2018، عن أن المتهمين هم كل من "عبدالهادي. ن" 33 عامًا، نجار، "حمدي. ع" 33 عامًا، نجار، و"محمد. س" 32 عامًا، عاطل.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام أول يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بسبب الميراث، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبسؤالهم أقروا بحضور المجني عليه للتشاجر معهم والتعدي عليهم بالضرب.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة عقب انتهاء التحقيقات.