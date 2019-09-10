أحدث إطلالة لهند صبري أثناء رحلتها في فينيسيا

أطلت الفنانة التونسية، هند صبري، بأحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، أثناء رحلتها في فينيسيا، وتفاعل مع صورها آلالاف من المتابعين.



وتألقت هند صبري بفستان أبيض أنيق honaydaofficial، ونسقت معه حزاما عريضا أسود اللون، وجعلت شعرها منسدلًا على أكتافها، وأكملت إطلالتها بنظارة شمسية أنيقة، واكسسوارات ناعمة.



وخطفت النجمة هند صبري إليها الأنظار خلال مشاركتها فى فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ76، بدورها عضوة في لجنة تحكيم مسابقة أفضل عمل أول بالمهرجان.



ونشرت هند صبري مجموعة صور لها من على السجادة الحمراء بمهرجان فينيسيا السينمائي، وحازت إطلالتها الأنيقة على عدد كبير من المعجبين والمعجبات.



وبدأت هند صبري مسيرتها التمثيلية عام 1994 مع الفيلم التونسي (صمت القصور)، ولعبت دور البطولة في "موسم الرجال" في عام 2000، ثم قدمت إلى السينما المصرية في 2001 مع فيلم "يوميات مراهقة".



كما عملت على الأفلام والمسرحيات التي عالجت العديد من الصعوبات، والوصمة التي تواجه المجتمع، خاصة مع النساء في العالم العربي، وتعمل أيضا كسفيرة إقليمية لبرنامج الغذاء العالمي.



وحصلت النجمة على العديد من الجوائز، سواء لإنجازاتها الفنية أو لدورها في معالجة القضايا الاجتماعية الرئيسية، بما في ذلك جائزة من مؤسسة America Outroad Media في واشنطن.