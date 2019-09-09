نوال الزغبي تتعرض للسرقة.. تعرف على التفاصيل

تعرضت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، للسرقة من قبل مطرب كردي، يدعى نيران علي.المطرب قام باستنساخ لحن أغنية "صبح صبح"، وكذلك فكرة الكليب والألوان المستخدمة فيه.أغنية "صبح صبح"، صورتها نوال الزغبي، بكليب مع أغنيتين هما "جوه قلبو" و"كده باي"، والللتان حققنا نجاحًا كبيرًا.يذكر أن نوال الزغبي، ليست أول النجوم الذين عانوا من الاستنساخ خلال الفترة الأخيرة فسبقتها بأيام الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حيث فوجئ متابعيها بسرقة لحن وفكرة كليب أغنية "ما تيجي هنا"، واتهمها الجمهور بالإساءة إلى الأغنية بسبب ما قامت به في الفيديو كليب.