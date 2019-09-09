نوال الزغبي تتعرض للسرقة.. تعرف على التفاصيل
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:47 م
سناء إسماعيلطباعة
تعرضت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، للسرقة من قبل مطرب كردي، يدعى نيران علي.
المطرب قام باستنساخ لحن أغنية "صبح صبح"، وكذلك فكرة الكليب والألوان المستخدمة فيه.
أغنية "صبح صبح"، صورتها نوال الزغبي، بكليب مع أغنيتين هما "جوه قلبو" و"كده باي"، والللتان حققنا نجاحًا كبيرًا.
يذكر أن نوال الزغبي، ليست أول النجوم الذين عانوا من الاستنساخ خلال الفترة الأخيرة فسبقتها بأيام الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حيث فوجئ متابعيها بسرقة لحن وفكرة كليب أغنية "ما تيجي هنا"، واتهمها الجمهور بالإساءة إلى الأغنية بسبب ما قامت به في الفيديو كليب.
المطرب قام باستنساخ لحن أغنية "صبح صبح"، وكذلك فكرة الكليب والألوان المستخدمة فيه.
أغنية "صبح صبح"، صورتها نوال الزغبي، بكليب مع أغنيتين هما "جوه قلبو" و"كده باي"، والللتان حققنا نجاحًا كبيرًا.
يذكر أن نوال الزغبي، ليست أول النجوم الذين عانوا من الاستنساخ خلال الفترة الأخيرة فسبقتها بأيام الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حيث فوجئ متابعيها بسرقة لحن وفكرة كليب أغنية "ما تيجي هنا"، واتهمها الجمهور بالإساءة إلى الأغنية بسبب ما قامت به في الفيديو كليب.
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@nawalelzoghbi تعرضت #النجمة الذهبية #نوال_الزغبي لاستنساخ كامل لكليب#اغنية #صبح_صبح من المطرب #الكردي #ميران_علي @miran_ali_official أغنية صبح صبح صورتها نوال بكليب مع أغنيتين هما #جوه_قلبو & #كده_باي و اللواتي حققن نجاحاً باهراً 👍🏻 ما لفتني التطابق التام في حركة الكاميرا و الألوان ناهيك عن الفكرة الرئيسية 😳 فهل تقصد ميران أم المخرج استنساخ نوال ؟ 🙄 انتو شو رأيكم ؟ 🤔 . . . . #عمار_أورفه_لي #دبي #مونتريال #الامارات #المغرب #الكويت #البحرين #عمان #سوريا #مصر #mbc #روتانا #arabwood #rotana #لبنان #اغاني #الرياض #جدة #اربيل #الجزائر #كندا . . . أناقتك في ابتسامتك د. فراس سامي @drferassami . . صالون عمرو للسيدات شعر المرأة تاجها @amroladiessalon . . #البساطة_بتحلي مع استشارية التجميل ميرنا كساب @mirnakassabbeauty