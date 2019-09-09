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اقتصاد

هبوط الأسهم الأوروبية بالختام

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 06:28 م
صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
وكالات
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غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم، مع ترقب معركة البريكست والآمال الحذرة حيال التحفيز العالمي.

وكانت أسهم شركات الأغذية والمشروبات أكبر الخاسرين، حيث تراجعت بنحو 1.7%، بينما كان قطاع السيارات أكبر الرابحين بمكاسب 2%.

وينظر المستثمرون باهتمام إلى الفوضى السياسية فيما يتعلق بالبريكست وسط تصميم رئيس الوزراء بوريس جونسون على المغادرة من عضوية الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر وتمسك أعضاء البرلمان باستبعاد سيناريو البريكست الصعب.

وفي الوقت نفسه استفادت الأسواق المالية في أوروبا من آمال التحفيز العالمي بعد تحرك الصين لدعم اقتصادها من خلال خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك، كما أبدى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول استعداده لدعم التوسع الاقتصادي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع السياسة النقدية، يوم الخميس المقبل، وسط ترقب اتخاذ إجراءات تحفيزية.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، سجلت ألمانيا أكبر فائض للميزان التجاري في 4 أشهر، فيما نما اقتصاد المملكة المتحدة بأكثر من التوقعات.

وعند ختام التعاملات، انخفض مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.2%عند مستوى 386.06 نقطة، كما هبط مؤشر «فوتسي» البريطاني بنسبة 0.6% إلى 7235.8 نقطة.

وصعد مؤشر «داكس» الألماني بنحو 0.3% مسجلًا 12226.1 نقطة كما شهد المؤشر الفرنسي «كاك» انخفاضًا بنسبة 0.3 % ليصل إلى 5588.9 نقطة.

و ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 % إلى مستوى 1.1056 دولار.

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