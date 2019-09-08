مواجهة نارية بين مذيع فرنسي وحفيد حسن البنا اعترف فيها الأخير بجرائمه الجنسية (فيديو)

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال حلقة اليوم من برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور، فيديو يرصد مواجهة تليفزيونية بين المذيع الفرنسي جين جاك بوردان، وحفيد حسن البنا طارق رمضان، والذي نجح فيه المذيع الفرنسي من فضح العلاقات الجنسية لحفيد البنا.

وخلال الحوار اعترف طارق رمضان، المتهم باغتصاب عدد من النساء الفرنسيات، بأنه بالفعل مارس الجنس مع هؤلاء النسوة، ولكن بالتراضي بينهم.

وأوضح طارق رمضان، بعد هجمة شرسة من المذيع، أنه اضطر للكذب بشأن هذه القضية بعد تسليط الإعلام الضوء عليها حماية له ولعائلته.