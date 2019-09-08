الأحد 08 سبتمبر 2019 الموافق 09 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مواجهة نارية بين مذيع فرنسي وحفيد حسن البنا اعترف فيها الأخير بجرائمه الجنسية (فيديو)

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:50 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
طباعة

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال حلقة اليوم من برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور، فيديو يرصد مواجهة تليفزيونية بين المذيع الفرنسي جين جاك بوردان، وحفيد حسن البنا طارق رمضان، والذي نجح فيه المذيع الفرنسي من فضح العلاقات الجنسية لحفيد البنا.

وخلال الحوار اعترف طارق رمضان، المتهم باغتصاب عدد من النساء الفرنسيات، بأنه بالفعل مارس الجنس مع هؤلاء النسوة، ولكن بالتراضي بينهم.

وأوضح طارق رمضان، بعد هجمة شرسة من المذيع، أنه اضطر للكذب بشأن هذه القضية  بعد تسليط الإعلام الضوء عليها حماية له ولعائلته.  

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

رغم البلاغات ضده.. أحمد حسن وزينب يستغلان ابنتيهما في فيديو جديد

منذ يوم

"بسبب تشابه أسماء".. كيف اكتشفت النيابة خيانة محمد مرسي بالصدفة؟

منذ حوالي 10 ساعة

الآن ننشر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019 اليوم الأحد عبر tansik.egypt

منذ حوالي 9 ساعات

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للجامعات برقم الجلوس الآن

ads

الصور

image description

احتفالية المجلس القومي للأعمال الدرامية

image description

مباراة منتخب مصر الأوليمبى والسعودية الودية

image description

بالصور .. كلبش 3 ولمس أكتاف وبركة تحصد جوائز قومي حقوق الإنسان

image description

عزاء والد الشاعر تامر حسين

image description

مصطفى حجاج وكريم محسن وساندى بحفل نادى حلوان

الأكثر قراءة

الآن ننشر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019 اليوم الأحد عبر tansik.egypt

اختناق 20 طفلًا فى حمام سباحة بمصر القديمة

الظهور الرسمي.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019 | الثانوية العامة

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للجامعات برقم الجلوس الآن

أيام زمان

شاهد.. صورة نادرة للفنان علاء ولي الدين وهو طفل صغير

مشهد أصر أحمد زكي على تمثيله فنسيه فريق العمل داخل ثلاجة الموتى

قصة الفنانة التى تولت زينب صدقي تغسيلها

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة فؤاد المهندس

الصحة

"توتر الحامل" يصيب الطفل باضطراب الشخصية

5 عادات تدمر صحة أسنانك

علماء يبتكرون لقاحا سنويا لمرض السكري

احذر.. هذه الأغذية تربك عمل الغدة الدرقية

الرئيس نيوز

صحيفة: مصر أرسلت قائمة تضم 15 من "الإخوان" للسلطات الكويتية

"دار الكتب" تنشر عقد زواج ليلى مراد وأنور وجدي

تصوير جزء ثان من فيلم "الممر" بعنوان "أكتوبر الثغرة"

نقل أمير الكويت إلى مستشفى أمريكي.. وتأجيل لقائه مع "ترامب"

منوعات

الفاصوليا الخضراء تصبح سامة فى هذه الحالة

3 نصائح لتجنب "النص العنقى"

تناول الأطفال أدوية الشراب بملاعق معدنية سم قاتل

نصف لتر بيرة بـ61200 يورو في أحد فنادق مانشستر

كشكول

محافظ الغربية يفتتح 5 مدارس جديدة بتكلفة 46 مليون جنيه

جامعة الأزهر بأسيوط تنعي عميد كلية أصول الدين الأسبق

غدا.. جامعة حلوان تطلق مبادرة تطوير عشوائيات عرب راشد

جامعة مصر تشارك في المؤتمر العالمي لتطبيقات الليزر في «طب الاسنان»

إسلام سياسي

قرقاش يعلق على قرار الرئيس الأمريكي بشأن التفاوض مع طالبان

المبعوث الأممي:نثمن جهود الوساطة السعودية بشأن التهدئة باليمن

الإفتاء: النبى شهد لجيش مصر بالخيرية

جبهة مورو "المسلحة" تبدأ بتسريح مقاتليها فى الفلبين


زيت وسكر

إغلاق  3 مراكز طبية بمطروح

منحة إيطالية لتشغيل المساقى بالطاقة الشمسية

نائب وزير الزراعة: قروض ميسرة بفائدة 5 % للتحسين الوراثي

قواعد بيانات عن الثروة الداجنة والحيوانية والسمكية.. التفاصيل!

مقالات الرأي
عمرو خالد
كيف تفوّض ربك ليكون وكيلك؟
د.أحمد الخميسى
المرأة ليست صندوقًا لحفظ شرف الرجال
مؤمن المحمدي
باجيو
ماجد حبته
المفقودون فى الأرض
المزيد

الثقافة

افتتاح الدورة الـ17 لمهرجان مسرح الهواة بقصر ثقافة الأنفوشى

في ذكراه الثامنة.. "خيري شلبي الكاتب والإنسان" بمعرض الكتاب 2020

"الأيام القادمة".. رواية جديدة لـ علي عوض عن "دار تبارك"

"مصر المحروسة" على مائدة ثقافة الوادى الجديد

صفحتنا ع الفيس بوك