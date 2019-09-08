خالد الجندي: درست ربع مليون مجلد لكي أعلم الناس

قال الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه درس ما يقارب ربع مليون مجلد حتى يستطيع تقديم علمه للناس، محذرًا من الأشخاص وأشباه الدعاة الذين يعبثون عبر صفحات مواقع التواصل.



وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc: "العالم لابد أن يكون فخور بنفسه ويقدم علمه بمنتهى القوة والتواضع، ولكن بدون تعلم لن تسطيع عمل شيء"، مؤكدًا أن الإنسان يواصل التعلم حتى يدخل قبره.



وشرح خلال الحلقة قوله تعالى: "وما نتنزل إلا بأمر ربك"، قائلًا: "الرسول عليه السلام عندما سأل جبريل ما أبطأك عني فرد عليه: وما نتنزل إلا بأمر ربك"، ومعنى الآية أن الوحي لا يكون استجابة لأمر النبي ولكنه استجابة لأمر الله، وإلا كان كارثة.



واستدل على تفسيره للآية بحادثة الإفك، واتهام السيدة عائشة، في عرضها وهي البريئة المبرأة من ذلك، ووقتها انقطع الوحي عن الرسول عليه السلام لمدة أربعين يومًا، ولم تنزل آيات تبرأها من ذلك.