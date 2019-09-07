فيديو.. أهداف مباراة البرازيل ضد كولومبيا

انتهت مباراة أمس بين فريقي البرازيل وكولمبيا بالتعادل 22 عقب هدف ثمين خطفه نيمار دا سيلفا فى المباراة الودية التى جمعتهما، على ملعب "هارد روك ستاديوم" في ميامي بأمريكا ضمن استعدادات الفريقين لتصفيات كأس العالم 2022.



وعاد نيمار للمشاركة مع البرازيل منذ تعرضه لإصابة في الكاحل مطلع يونيو الماضي غاب على إثرها عن بطولة كوبا أميركا التي توج بها السليساو، وسط جماهيره، وتألق أمام 65 ألف مشجع في ميامي حيث صنع الهدف الأول لكاسيميرو وسجل الثانى الذى منح فريقه التعادل بعدما كان متأخرًا 21.



افتتح كاسيميرو التسجيل للبرازيل بهدف فى الدقيقة 19، قبل أن يسجل منتخب كولومبيا ثنائية حملت توقيع لويس موريل في الدقيقتين 25 "ركلة جزاء" و34، قبل أن يخطف نيمار هدف التعادل فى الدقيقة 58.



كما ظهر لأول مرة هذا الموسم بعدما تغيب عن كل مباريات باريس سان جيرمان لارتباطه بالرحيل عن الفريق فى الانتقالات الماضية لكنه فشل فى مغادرة فرنسا حيث كان قريبًا من العودة إلى برشلونة، وسط اهتمام أيضًا من نادى ريال مدريد.