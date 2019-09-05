الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصرى

تراجعت أسعار صرف الدولار بشكل ملحوظ خلال تعاملات، اليوم الخميس، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر، وذلك بعد أيام عاشتها العملة الخضراء في استقرار.



وطبقا لآخر تحديث، تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار ثلاثة قروش، ليسجل ١٦.٤٥ جنيه للشراء، و١٦.٥٥جنيه للبيع.



وتراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بمقدار ثلاثة قروش، ليسجل ١٦.٤٣ جنيه للشراء، و١٦.٥٣ جنيه للبيع.



وفي البنك العربي الإفريقي الدولي، تراجع سعر الدولار خمسة قروش، ليسجل ١٦.٤٤ جنيه للشراء، و١٦.٥٤جنيه للبيع.



وفي البنك الأهلي اليوناني، تراجع سعر الدولار أربعة قروش، ليسجل ١٦.٤٤جنيه للشراء، و١٦.٥٤ جنيه للبيع.



يذكر أن الدولار تراجع أكثر من جنيه واحد وأربعين قرشًا منذ بداية العام الحالي.



ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية، وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في ٣ نوفمبر ٢٠١٦، فكلما زاد المعروض من العملة الأجنبية "الدولار" وتراجع الطلب عليه انخفض معه سعر الدولار.