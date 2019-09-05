الأسهم الصينية ترتفع 1% وسط الاتجاه لاستئناف المحادثات التجارية مع واشنطن

ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام تعاملات اليوم الخميس بنحو 1%، بعد الاتفاق مع واشنطن على استئناف المحادثات التجارية في بداية الشهر المقبل.



وأعلنت وزارة التجارة في الصين اليوم أنها تواصلت هاتفيًا مع وزير التجارة الأمريكي واتفقا على عقد جولة جديدة من المحادثات التجارية في بداية الشهر المقبل في واشنطن.



وأكدت وزارة التجارة الصينية على أنه سيتم عقد مشاورات في منتصف سبتمبر الجاري من أجل الإعداد للمحادثات.



وفي نهاية التعاملات ارتفع مؤشر "شنغهاي" المركب بنحو 1 % إلى 2985.9 نقطة.



كما زاد مؤشر "سي.إس.أي 300" بنسبة 1% مُسجلًا 3،925.3 نقطة.



واستقر اليوان أمام الدولار عند 7.1465 يوان.



وكانت الولايات المتحدة بدأت في الشهر الجاري فرض رسوم جمركية بنسبة 15 %على مجموعة من السلع الصينية.