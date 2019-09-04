أنجولا تنتزع فوزا معنويا على الفلبين في مونديال السلة

انتزع المنتخب الأنجولي لكرة السلة فوزا معنويا مهما على نظيره الفلبيني 84 81 اليوم الأربعاء في ختام مباريات الفريقين بالمجموعة الرابعة في الدور الأول لبطولة كأس العالم المقامة حاليا بالصين.



وحقق المنتخب الأنجولي الانتصار الأول له في البطولة ليرفع رصيده إلى أربع نقاط مقابل ثلاث نقاط لمنتخب الفلبين الذي مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.



وكان الفريقان فقدا رسميا فرصة التأهل للدور الثاني للبطولة بعد الجولتين الماضيتين حيث ينتقل الفريقان إلى اللعب على المراكز من 17 إلى 32.



وكان منتخبا صربيا وإيطاليا حجزا بطاقتين التأهل من هذه المجموعة بعد فوز كل منهما في المباراتين السابقتين له لتصبح مباراتهما اليوم حاسمة فقط على ترتيبهما في المجموعة التي يتصدرها المنتخب الصربي حاليا بفارق النقاط المسجلة فقط أمام نظيره الإيطالي.