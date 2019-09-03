منتدى حوار الإنجيلية بالإسكندرية يناقش مواجهة خطاب الكراهية

ينظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، لقاءً بعنوان "نحو مواجهة فاعلة لخطاب الكراهية- رؤية لتمكين الأفراد والمؤسسات"، بمحافظة الإسكندرية، ويشارك فيه نخبة من العلماء والمثقفين وأصحاب الرأي بمصر من القيادات الدينية، أكاديميين إعلاميين، ومجموعة من أعضاء مجلس النواب.



يشارك في الفعاليات كل من الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، الدكتور جمال شيحة عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، الدكتور أحمد عبدالله زايد أستاذ علم الإجتماع، والدكتور ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي.