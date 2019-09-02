إزالة 16 حالة تعدي على أراضي الدولة في مطروح

قال اللواء خالد قشلان، مدير جهاز حماية املاك الدولة أن محافظة مطروح، قامت بتنفيذ حملات إزالة للتعديات على أراضى الدولة، بلغ عددها 16 حالة على مساحة 32585 م2، في مدن العلمين والنجيلة وبراني.



وأوضح "قشلان" أن القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات محافظ مطروح؛ بسرعة إزالة التعديات على أراضي الدولة؛ واستمرارًا للموجة الثالثة عشر؛ لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، وبالتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية ومديرية أمن مطروح، وجميع الجهات المعنية.



وشدد محافظ مطروح علي استمرار حملات إزالة التعديات بمدن المحافظة، واستعادة سلطة القانون، مع التصدي بكل حسم لمخالفات البناء دون ترخيص، واسترداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها، وفقًا للقوانين المحددة.