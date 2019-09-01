الكاتبة انتصار عبدالمنعم: لهذا السبب الإخوان يشبهون اليهود

قالت الكاتبة والروائية انتصار عبدالمنعم، إن جماعة الإخوان الإرهابية يشبهون اليهود في بعض صفاتهم، موضحة أن الإخوان ليدهم قدرة عالية على التلون مع طبيعة المرحلة السياسية.

وأوضحت في حوارها مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الإخوان قديمًا كانوا يحاولون إفشال الدولة بالتظاهرات والإضرابات، ولكن حاليًا تغيرت أساليبهم.

واستكملت أن الإخوان لديهم في كل مؤسسة ووزارة موظف إخواني يتعمد تعطيل الأعمال، لإظهار فشل إداري في الدولة.