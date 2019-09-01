أوباميانج: كنا نستحق الفوز أمام توتنهام

يرى الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، أن فريقه كان يستحق تحقيق نتيجة الفوز في مباراته ضد توتنهام، بالجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد تقديم أداء مذهل في اللقاء.



ونجح أرسنال في قلب الطاولة على توتنهام وتحويل تأخره بثنائية إلى التعادل 2-2 في مباراة ديربي شمال لندن، التي سجل فيها أوباميانج أحد هدفي أرسنال، وهو هدفه الثالث في "البريميرليج" هذا الموسم.



أوباميانج قال في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "كانت مباراة صعبة، لعبنا بشكل جيد، وأضعنا فرصا مؤكدة في الشوط الأول، ربما كنا نستحق أكثر من ذلك في هذه المباراة".



وأضاف المهاجم الجابوني: "لم نبدأ المباراة بشكل جيد، ارتكبنا خطأين تسببا في استقبالنا هدفين، لكننا قمنا بردة فعل جيدة للغاية، هدف لاكازيت جاء في وقت مثالي وأعادنا للمباراة".



وتابع: "عدنا بقوة وحصلنا على الكثير من الفرص، كنا نستحق تسجيل الهدف الثالث، لسوء الحظ خرجنا بنقطة وحيدة، سنركز على الإيجابيات التي خرجنا بها من المباراة".



واختتم بالحديث عن الشراكة بينه وبين لاكازيت، ونيكولاس بيبي في هجوم "الجانرز"، متابعًا: "علينا تحسين التعاون وإنتاجيتنا، باب التطور مفتوح، أتمنا أن نواصل التطور سويًا".



وأضاف التعادل نقطة لرصيد كل فريق، إذ ارتفع رصيد أرسنال إلى 7 نقاط في المركز الخامس، بينما ارتفع رصيد "السبيرز" إلى 5 نقاط في المركز التاسع.



يذكر أن أوباميانج سجل 22 هدفًا مع أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ليقتسم صدارة الهدافين مع محمد صلاح وساديو ماني ثنائي ليفربول.