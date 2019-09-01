بث مباشر الان مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام في الدوري الانجليزي

arsenal vs tottenham سيكون مباراة قوية جدا ومواجهة من النوع الثقيل. يشير التاريخ الحديث إلى أن دربي شمال لندن يوم الأحد بين فريقي ارسنال وتوتنهام





تم تقسيم النتائج من آخر 10 لقاءات في جميع المسابقات بالتساوي ، حيث فاز كل من أرسنال وتوتنهام في ثلاث مناسبات وتنتهي المباريات الأربع الأخرى بالتعادل.





مباراة الدوري الممتاز يوم الأحد ستقام في الإمارات مع بداية أفضل قليلاً من المباريات الثلاث الأولى.





في مباراة الموسم الماضي في الإمارات ، عاد آرسنال من 2-1 ليحقق الفوز 4-2 في مباراة مسلية شهدت ستة أهداف وبطاقة حمراء.





بعد 17 يومًا فقط ، على الرغم من ذلك ، في مباراة كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الاستاد نفسه انتهت بفوز توتنهام 2-0.