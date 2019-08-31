مناشدة من "90 دقيقة" للجمعيات الخيرية بالتبرع بسيارة لمتحدي إعاقة

ناشد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، جمعية الأورمان، والجمعيات الخيرية، ورجال الأعمال، بالتبرع بسيارة للطالب رضا أحمد حسن متحدي الإعاقة.



وكشف رضا، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، حجم معاناته، في المواصلات للوصول إلى الجامعة التي تبعد عن قريته 42 كيلومتر.



رضا ولد بلا أطراف، وينتقل على كرسي متحرك، وعند استقلاله "تاكسي"، أو "أتوبيس"، تارة يجد من يعاونه، وفي مرات أخرى يُقابل بالتجهم والتجاهل.

