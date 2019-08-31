الباز يناشد "التضامن" زيادة معاش "رضا أحمد حسن" متحدي الإعاقة

ناشد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي، زيادة معاش الطالب رضا أحمد حسن متحدي الإعاقة.



وقال الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، إن معاش الطالب يبلغ "323" جنيها، ولا يكفي طالبا يكافح ويجتهد لإتمام دراسته، وأنتم مدينون لرضا بسنة معاش".



يشار إلى أن "رضا" تم قطع المعاش عنه لمدة سنة؛ لأسباب غير واضحة.

