نادال يهزم تشونج هيون ويتأهل للدور الرابع ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس

تمكن الإسباني رافايل نادال من التأهل للدور الرابع في بطولة امريكا المفتوحة للتنس، وذلك بتغلبه على الكوري تشونج هيون 6 3 و6 4 و6 2، اليوم في الدور الثالث.



واشتطاع نادال أن يحسم المباراة في أقل من ساعتين، علما بانه لم يخسر في أي مجموعة حتى الآن.



وكان نادال صعد للدور الثالث بعد انسحاب منافسه ثاناسي كوكيناكيس من مباراة الدور الثاني.



ويلتقي نادال في الدور الرابع، مع الفائز من المباراة التي تجمع بين جون إيسنر ومارين سيليتش.



وقال نادال:" سعيد لتأهلي للدور الرابع مرة أخرى. أعتقد أنها كانت مباراة جيدة".