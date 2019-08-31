عمرو أديب عن قضية إسراء غريب: العالم العربي مستاء

قال الإعلامي عمرو أديب، إن قصة إسراء غريب سواء كانت حقيقية أو نصف حقيقية فإن العالم العربي مستاء من فكرة العنف تجاه النساء.



وأضاف "أديب" خلال برنامج الحكاية المذاع على فضائية mbc masr: أن السلطات الفلسطينية وحدها من تستطيع أن تكشف للعالم من خلال الطب الشرعي كيف ماتت إسراء، مشيرا إلى أن المسألة لا تحتاج لخبراء.

