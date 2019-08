محمد صلاح أبرز المرشحين بالقائمة النهائية لجائزة THE BEST

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد الكشف عن القوائم النهائية للمرشحين لقنص جوائز الأفضل لعام 2019، الإثنين القادم.



وتصدر محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، القائمة الأولية للمرشحين للفوز بجائزة The Best التى تمنح لأفضل لاعب فى العالم، بجوار ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، ساديو مانى، فرينكى دي يونج، ماتياس دى ليخت، إيدين هازارد، هارى كين، كيليان مبابي.



وضمت القائمة الأولية للفوز بجائزة أفضل لاعبة فى العالم، كلًا من: لوسي برونز - جولي إرتز - كارولين هانسن - أدا هيجربيرج - أماندين هنري - سام كير- روز لافيل- فيفيان ميديما - أليكس مورجان - ميجان رابينو - ويندي رينار - إيلين وايت.





ومن المنتظر إقامة حفل تسليم جوائز الأفضل فى العالم "THE BEST" تحت رعاية "فيفا" فى مدينة ميلانو الإيطالية فى 23 سبتمبر.