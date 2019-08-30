رئيس شبيبة القبائل: نستهدف لقب الدوري الجزائري

أكد شريف ملال، رئيس نادي شبيبة القبائل المنافس بدوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، أن الفريق يستهدف العودة إلى منصات التتويج من خلال الحصول على أحد الألقاب هذا الموسم.



وقال ملال في تصريحات للإذاعة الجزائرية، اليوم الجمعة، إن شبيبة القبائل يأمل في التتويج بلقب الدوري الجزائري هذا الموسم، إضافة إلى بلوغ دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.



وأضاف "نملك فريقًا يضم 27 لاعبًا، وهو ما يسمح لنا بالمنافسة من موقع القوة. لن تكون هناك أعذار للفشل، ونستهدف التتويج بلقب الدوري الجزائري، وأعتقد أن ذلك يبقى ممكنًا بالنظر للعمل الذي يقوم به الجهاز الفني بمساعدة إدارة النادي".



وأوضح ملال أن التعاقد مع الفرنسي هيبرت فيلود المدير الفني الجديد للفريق، عزز طموحه في عودة شبيبة القبائل لحصد الألقاب، بالنظر لتجربته وخبرته، موضحًا أن دور الفرنسي الآخر فرانك دومًا، المدير الفني السابق انتهى مع نهاية الموسم الماضي بنجاحه في تكوين فريق تنافسي.



ويعود آخر تتويج لشبيبة القبائل بالدوري الجزائري إلى موسم 2007-2008.



من جهة أخرى، انتقد ملال سلوك بعض الأطراف التي وصفها بـ"أشباه المشجعين" بالتشويش على الفريق من خلال انتقادها المستمر لعمل الإدارة، كاشفًا في الوقت نفسه أن أعمال بناء مركز التكوين الخاص بالنادي ستنطلق في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل.