مبيعات التجزئة بألمانيا تُسجل أكبر تراجع في 2019

سجلت مبيعات التجزئة في ألمانيا أكبر تراجع في 2019 خلال الشهر الماضي، وذلك على أساس شهري.



وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية اليوم الجمعة، أن مبيعات التجزئة في ألمانيا انخفضت بنحو 2.2% في يوليو الماضي وذلك على أساس شهري، وهي أكبر وتيرة هبوط منذ ديسمبر 2018.



أما على أساس سنوي فزادت مبيعات التجزئة لدى أكبر اقتصاد أوروبي بنسبة 4.4% في يوليو الماضي.



وخلال أول 7 أشهر من 2019 صعدت مبيعات التجزئة داخل ألمانيا بنسبة 2.8%.



وبحلول الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت جرينتش تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 0.1 % إلى 1.1042 دولار.