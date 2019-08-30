الجمعة 30 أغسطس 2019 الموافق 29 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

براد بيت يكشف عن أصعب فيلم فى حياته

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 01:06 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
خاض نجم هوليوود براد بيت حروبا في أفلامه ونفذ سرقات مسلحة ودخل حلبة الملاكمة خلال مسيرته السينمائية الحافلة، لكنه قال إن أكثر أفلامه صعوبة حتى الآن هو فيلم (آد أسترا) وهو الأحدث الذي يجسد فيه دور رائد فضاء ينطلق في مهمة مصيرية.

ويصطحب الممثل البالغ من العمر 55 عاما الجمهور إلى حافة النظام الشمسي وهو يجسد دور روي مكبرايد الذي يحاول درء خطر جديد على كوكب الأرض يتسبب في موجات ارتفاع كارثية في الطاقة. وفقا لـ "رويترز".

وينطلق مكبرايد في رحلة للعثور على والده، وهو رائد فضاء يجسد دوره النجم تومي لي جونز، والذي فُقد قبل أكثر من عقد خلال مهمة إلى كوكب نبتون.

وتدور أحداث الفيلم في المستقبل القريب حيث يتخيل أن البشر تمكنوا من إنشاء محطات للعيش فيها وإجراء الأبحاث على القمر والمريخ وبالتالي فطريق رحلة البطل يمر بمشاهد مدهشة للفضاء المفتوح الخاوي والمناظر الطبيعية الخلابة.

وقال براد بيت الذي شارك أيضا في إنتاج الفيلم خلال مؤتمر صحفي في مهرجان البندقية السينمائي الذي سيشهد العرض الأول للفيلم اليوم الخميس "كان ذلك أكثر أفلامي صعوبة وتحديا على الإطلاق".

وتابع قائلا إن القصة تقوم على توازن حساس للغاية. وأضاف "أي لقطة أو صورة تظهر مبكرا أو مقطوعة موسيقية أو تعليق صوتي قد يقلب الأمور بسهولة رأسا على عقب أو يكون زائدا أو أوضح من اللازم. محاولة الحفاظ على هذا التوازن احتاج إلى جهد متواصل".

(آد أسترا) هو واحد من بين 21 فيلما تتنافس هذا العام على جائزة الأسد الذهبي في النسخة 76 من مهرجان البندقية السينمائي الذي يستمر حتى السابع من سبتمبر ويعتبر من المؤشرات المبكرة لموسم الجوائز.

وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن هذا الدور سيمنحه أول جائزة أوسكار أفضل ممثل قال براد بيت "أريد فحسب أن يعرض الفيلم... إنه فيلم صعب... يتضمن عدة محاور... من نحن... وما هدفنا... لماذا نتمسك بشيء ونظل نفعله. لذلك أشعر بفضول حقيقي لمعرفة كيفية استقباله".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة "ميتشو" للأهلي في السوبر

منذ حوالي 14 ساعة

تصرف غريب من الزعيم عقب وفاة مصطفى متولي.. تعرّف عليه

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من محمد رمضان على منتقدي حفله في الساحل (شاهد)

منذ يوم

تعرف على قرارات مجلس الجبلاية المؤقت

ads

الصور

image description

"سارة الرياني" فتاة تربي العقارب والثعابين في غرفتها (صور)

image description

في ذكرى اغتيال ناجى العلى.. 32 عامًا ويبقى مُبدع «حنظلة» نجمًا لا يحتجب

image description

"تضامن الإسكندرية": توزيع أجهزة كهربائية لـ155عريسا وعروسة

image description

16 محضر مخالفة للاشتراطات البيئية بغرب الإسكندرية

image description

بالصور.. افتتاح مقر هيئة الرعاية الصحية في بورسعيد

الأكثر قراءة

"عقبال السجن".. سما المصري تعلق على قرار إيقاف ريهام سعيد (شاهد)

ننشر قائمة الأدوية التي تحتوي على مادة "البريجابلين" المحظورة

الوزراء: وقف صرف المعاشات حال مزاولة أصحابها مهنًا حرة "شائعة"

الاتحاد السكندرى يعلن موافقة اتحاد الكرة على استقدام حكام أجانب لمباراته مع الزمالك

أيام زمان

تصرف غريب من الزعيم عقب وفاة مصطفى متولي.. تعرّف عليه

تعرف على الفنان الذي علّم عمر الشريف الصلاة

"الإفيه مقابل 5 جنيه".. نجل محمد رضا يكشف أسرار عن حياة والده

في ذكرى رحيل "الخواجة صروف".. الفنان نبيل الدسوقي "مشخصاتي" بارع

الصحة

هذه عدد ساعات النوم التي تحتاجها لتقليل الوزن

اكتشاف هرمون طبيعي يقي من السرطان

الصحة العالمية: تراجع عدد الدول الأوروبية الخالية من الحصبة

سرطان الثدى يصيب الرجال أيضا.. تعرف على أعراضه

الرئيس نيوز

البورصة تربح 10.9 مليار جنيه مع انتهاء تعاملات الأسبوع

"الصحة" تحذر: مضاد حيوي لعلاج الأطفال غير مطابق للمواصفات

الإمارات ترد على اتهامها بقصف قوات الحكومة اليمنية في عدن

انتحار أمين شرطة مفصول داخل قسم شرطة "ديرمواس" بالمنيا

منوعات

طفرة جينية تسبب قلة النوم

بعد 50 عاما.. كيف سيبدو العالم؟

إطلاق تاكسي جوي في أجواء موسكو عام 2020

"سارة الرياني" فتاة تربي العقارب والثعابين في غرفتها (صور)

كشكول

"التنسيق" يستقبل رغبات القبول بالجامعات لطلاب "دور ثان" بـ"المرحلة الثالثة"

ننشر تفاصيل خطة تعليم بالفيوم للاستعداد للعام الدراسي الجديد

مد فترة التقدم لامتحان المسابقة الموحدة لطلاب الثانوية التجارية

ننشر شروط التقديم لوظيفة مدير مركز تدريب تربوي بـ 3 محافظات

إسلام سياسي

احتقان إخواني بالسجون بعد بث فيديو "أحمد عارف"

سخرية إخوانية من أحلام "محمد عبد المقصود" بعودة مرسى للحكم

قصة "بطرس" الكاثوليكى مسئول إصلاح أسطول داعش العسكرى فى سوريا

داعية سلفي يفتح النار على تلميذ القرضاوي بعد هجومه على "برهامي"


زيت وسكر

“التنظيم والإدارة”: لا يجوز رفض طلبات الإجازة إلا في حدود الثلث

حقيقة فشل التشغيل التجريبى للتأمين الصحي الجديد

طرق طبيعية لعلاج التهاب البروستاتا

حقيقة طرح 93 ألف وحدة إسكان اجتماعي

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هنا ألبانيا من القاهرة.. مذكرات ملك مخلوع
ماجد حبته
الضابط الذى يحكم الإعلام الألمانى
مدحت بشاى
عندما تجاهلوا رأى العالم وتفاعل الجماهير
جمال طه
الإخوان بين الصعبانيات والعمليات الإرهابية
المزيد

الثقافة

بالصور.. أنشطة ثقافية وفنية مختلفة بفرع أسيوط

"شخابيط جوانا".. كتاب جديد لنوران مجدى عن دار الزيات

"نجيب محفوظ الروائي والفيلسوف" بثقافة السويس

وائل خورشيد يكتب: المجاز في الحب

صفحتنا ع الفيس بوك