أحمد موسى: السيسي أكد أن القطاع الخاص المحرك الرئيسي لتوفير فرص العمل (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته مؤتمر طوكيو السابع حول التنمية فى أفريقيا تيكاد 7 أكد أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لتوفير فرص العمل.



وأضاف خلال حلقة برنامج "صدى البلد"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، من يوكوهاما: أن الرئيس السيسي أكد أن القطاع الخاص يحقق ملايين من فرص العمل، وهو ما يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي على المدى الطويل.



وتابع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن إفريقيا بصوت المليار ونصف مليار إفريقي بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي، وتحدث عن القارة السمراء التي تمتلك الخبرات والثروات الهائلة وتحدث على تهيئة المناخ اللازم لجذب الاستثمارات من مختلف دول العالم سواء من اليابان أو جميع دول العالم.