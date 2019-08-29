"عقبال السجن".. سما المصري تعلق على قرار إيقاف ريهام سعيد (شاهد)

علقت الفنانة سما المصري، على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بحظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد على وسائل الإعلام "مرئية أو مسموعة" لمدة عام، على خلفية تصريحاتها المسيئة لمرضى السمنة.



وكتبت سما عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام": "عقبال بدل السجن يا روحي، ابقي تفي في وشي لو طلعتي على الشاشة بقيه عمرك تاني، ولا حتي بعد ألف سنه، ايه دا هيمنعوا ظهورها سنه واحده بس؟؟ خسااااره كان نفسنا نشوفك سحنتك العكره السنة دي عشان نفضل نتسلي عليكي".



وتابعت: "ولسه عندها جلسة يوم ١٤ أكتوبر هتتنفخ في المحكمة، أي خدمة، ادعووولي".