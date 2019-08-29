بالفيديو.. أول تعليق من ريهام سعيد على قرار وقفها لمدة عام

واختتمت: "أنا فخورة بنفسي، ورأسي هتفضل مرفوعة، وكل من يكتب أي تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، اشكرهم أنهم ساهموا في وقفي بتأثيرهم على الرأي العام، وأنتم اجتمعتوا لتضروني، لكن الله سيقف معي والجمهور لن ينساني".



علقت الإعلامية ريهام سعيد، على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، بحظر ظهورها على وسائل الإعلام "مرئية أو مسموعة" لمدة عام، على خلفية تصريحاتها المسيئة لمرضى السمنة.وقالت "ريهام"، خلال مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "تلقيت اتصالات هاتفية كثيرة لمعرفة رد فعلي على القرار، أنا أحترم أي قرار يصدر، كل ما في الأمر أنني كنت سأكمل ما تبقى لي في العقد، ولن أتراجع عن قرار الاعتزال".وأضافت "ريهام": "لقد وقعت في مشكلات كثيرة من قبل، ولم اتخذ قرار الاعتزال، لكن هذه المرة أنا أشعر بالتعب، لأن هناك من يريد الإيقاع بي ويقوم بحملات ضدي، ويتحكم في مصيري بعض الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متابعة: "أنا تعبت، وجه الوقت اللي أخد فيه بالي من ولادي".وأردفت: "أنا الوحيدة التي تحاول مساعدة مرضى السمنة، وهذه خامس أو سادس حملة لمساعدتهم، وأحزن كثيرا بسبب حزن أولادي، لذا لا أريدهم أن يشعروا بالضيق، والقرار يقول إنني أجرمت في حق السيدة المصرية، ولكن العكس أنا التي تساعد سيدات مصر منذ سنوات".