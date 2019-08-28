تعرف على الفنان الذي علّم عمر الشريف الصلاة

نشأ الفنان الراحل عمر الشريف على الديانة المسيحية واسمه الأصلي هو ميشيل ديمتري شلهوب، ولكنه اعتنق الإسلام حتى يستطيع الزواج من الفنانة فاتن حمامة.



وكشف الفنان الراحل جميل راتب في حوار قديم له، أنه هو من علم الفنان عمر الشريف الصلاة، وذلك خلال اشتراكهما معا في فيلم "لورانس العرب"، والذي قدمه في خمسينيات القرن الماضي.



وكانت تجمع النجمين علاقة صداقة قوية ووصفه جميل راتب بأنه إنسان نادر بهذا الزمن، وذلك لكونه يمتلك صفات فنية وإنسانية لا توجد عند غيره.



يذكر أن عمر الشريف قد وافته المنية عصر يوم الجمعة 7 يوليو، عن عمر يناهز 83 عامًا، بعد صراع مع المرض.