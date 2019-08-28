طرق تناول الأرز دون زيادة الوزن

الأرز أكثر الحبوب شعبية وانتشارًا على الموائد، خاصة المائدة العربية، لكن يتعرّض الأرز الأبيض لكثير من الهجوم من قبل الدراسات المتخصصة في التغذية، باعتباره كربوهيدرات بسيطة تتسبب في ارتفاع نسبة السكر بالدم سريعًا.

كيف يمكنك أكل الأرز الأبيض من دون التسبب في زيادة الوزن:

في البداية تذكّر أن كل 100 جرام من الأرز الأبيض تحتوي على 28 جرامًا من الكربوهيدرات، وحصّة قليلة من البروتين تبلغ 2.7 جرام، وكمية لا تُذكر من الألياف، وقد يتم دعم بعض الأنواع بفيتامين «ب» لتكون مقبولة من المستهلكين.

لذلك، عند تناول الأرز الأبيض لابد من أن تضعه ضمن الصورة الكاملة للوجبة الغذائية، من خلال اتباع الآتي:

طريقة طبخ الأرز الأبيض عامل مهم في جعله مقبولًا صحيًا، وذلك من خلال طهيه على البخار، أو سلقه في الماء من دون إضافة أي نوع من الزيوت.

ينبغي أن تحتوي الوجبة على مغذيات عديدة وحصة جيدة من الألياف، وذلك من خلال الخضراوات المتنوعة التي يتم تناولها مع الأرز الأبيض.

لا ينبغي أن تتجاوز حصة الأرز الأبيض 80 إلى 100 جرام في الوجبة الرئيسية.

استخدام التوابل التي تساعد على ضبط نسبة السكر بالدم يساعد على تناول الأرز الأبيض من دون قلق. من هذه التوابل: الكمّون، والقرفة، والزنجبيل، والكركم، والقرنفل.

إذا تم تشخيص السكري أو ارتفاع ضغط الدم عليك استشارة إخصائي تغذية قبل اتباع النصائح السابقة.

