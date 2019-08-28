الأربعاء 28 أغسطس 2019 الموافق 27 ذو الحجة 1440
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تعليق ألبيران دويماز على موقف محرج تعرض له في مهرجان سيؤول
الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 06:27 م
ألبيران دويماز
سناء إسماعيل
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الكلمات المفتاحية
مهرجان سيؤول
مسلسل إصطدام
ألبيران دويماز
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