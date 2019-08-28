مدرب بولونيا يغادر المستشفى بعد انتهاء المرحلة الأولى من العلاج

أكد مسؤولو مستشفى "سانت أورسولا" في مدينة بولونيا الإيطالية اليوم الأربعاء أن الصربي سينيسا ميهايلوفيتش المدير الفني لفريق بولونيا الإيطالي لكرة القدم غادر المستشفى اليوم بعد انتهاء المرحلة الأولى من العلاج حيث يعاني من سرطان الدم (لوكيميا).



ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن الأطباء في المستشفى قولهم إن ميهايلوفيتش 50 عاما "أصبح بحال جيدة بشكل عام بعد انتهاء المرحلة الأولى من العلاج".



وكان ميهايلوفيتش بدأ العلاج الكيميائي بعد الكشف عن مرضه في منتصف يوليو الماضي وفاجأ مشجعي بولونيا بترك المستشفى لقيادة الفريق في مباراته يوم الأحد الماضي والتي انتهت بالتعادل 1 1 أمام فيرونا في المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي.



ولم يكشف النادي بعد ما إذا كان ميهايلوفيتش سيتواجد على مقعد المدير الفني خلال المباراة الثانية للفريق في الدوري والتي يلتقي فيها فريق سبال بعد غد الجمعة.



وكان ميهايلوفيتش تولى تدريب الفريق في منتصف الموسم الماضي خلفا لفيليبو إنزاجي، وقاد الفريق للهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية.