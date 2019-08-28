كيل الألماني يتقدم على الزمالك في كأس العالم لليد 18-12.. بث مباشر

انتهى الشوط الأول بين فريقي الزمالك وكيل الالماني بتقدم الثاني 18-12 ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة العالم للأندية لكرة اليد.وكان انطلق اللقاء في تمام الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة، بالصالة الخضراء في الدمام بالسعودية، لقاء الزمالك بطل مصر وإفريقيا وفريق كيل الألماني.