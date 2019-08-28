يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة بث مباشر |أون سبورت HD في كأس مصر 28-8-2019

اون سبورت يوتيوب يوفر خدمة مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر اليوم الاربعاء 28-8-2019، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، في إطار مواجهات ربع نهائي كأس مصر اليوم.





تشاهدون مباراة الزنمالك ضد مصر المقاصة اليوم في تمام الساعة الثامنة ليلا بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، عبر قناة اون سبورت On sport HD بأداء صوتي للمعلق أيمن الكاشف.





انتهى فريق الكرة الأول بنادي مصر المقاصة من خوض مرانه التحضيري لملاقاة الزمالك، حيث أنهى الفريق معسكره المغلق لمدة 48 ساعة وضم 21 لاعباً، وجاءت قائمة المقاصة المستدعاة لمواجهة الملكي على النحو التالي:





أحمد عادل عبد المنعم ومحمود حمدى ومحمد كوكو لحراسة المرمى وعصام صبحى وأحمد عبد العزيز مودى وشريف حازم وهانى سعيد وعاصم سعيد وأحمد ياسين وأحمد محسن ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو وخالد اوتشو وباولن فوافى وميدو جابر ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وأودو موسيس وعبد الله مجدى وصلاح أمين وعمرو مرعى.





مشاهدة مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة اليوم بث مباشر On sport





قائمة الزمالك المستدعاة لمواجهة المقاصة:





حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل





الدفاع: محمد عبد الغني – محمود علاء – محمود حمدي الونش – عبد الله جمعه – محمد عبد الشافي – حازم امام – حمدي النقاز





الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – فرجاني ساسي – محمود عبد الرزاق شيكابالا – محمد أوناجم – محمد عنتر – امام عاشور – أشرف بن شرقي – كريم بامبو .





الهجوم: مصطفى محمد – عمر السعيد.





ويقدم الدستور رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة اليوم الاربعاء في بث مباشر وحي عبر قناة اون سبورت Live، بالإضافة إلى تنزيل الأهداف لحظة بلحظة.











