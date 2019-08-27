رغم اختلاف ديانتهما.. قصة حب وارتباط جمعت بين زبيدة ثروت ولبناني

ربطت العديد من الأخبار قديمًا بين صور الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، ومصمم التسريحات اللبناني نعيم عبود، وقيل إن بينهما قصة حب كبيرة وأنهما تزوجا.



وذكرت مجلة "الموعد"، وقتها أنها تزوجته زواجًا مدنيًا في قبرص، حيث قالا بعد عودتهما من جولة طويلة في أوروبا: "إن الزواج المدني غير مسموح به في البلاد العربية ولا سيما بين اثنين لكل منهما دينه"، وكان الزواج المدني لا قيمة له في مصر أو لبنان.



ولكن الزوجان عادا من قبرص وكل منهما يضع خاتم الزواج في يده، واتفقا على أن يكون لهما بيتين واحدًا في مصر والآخر في بيروت يعيش فيه الزوجان وفقًا لطبيعة عمل كل منهم، أي عندما يكون لزبيدة ثروت عمل في القاهرة تقيم في منزل الزوجية ويطير إليها نعيم في عطلة كل أسبوع، وحينما تنتهي تعود إلى عش الزوجية ببيروت.



وقالت زبيدة عن زواجها: "سعيدة بل إنها تكاد تطير من السعادة لأنها أخيرًا بعد مطاف طويل وشاق وجدت الرجل الذي يفهمها وتفهمه وتحس وهي بين ذراعيه بالسعادة والاطمئنان".



وبعد تلك الحادثة ظهرت زبيدة ثروت دون "خاتم نعيم"، وعلى لسانها تأكيد للمفاجأة التي أطلقهتا، قائلةً: "فعلًا لم أتزوج نعيم.. إنه مجرد صديق وعرض عليّ تكوين شركة سينمائية للإنتاج.. وسافرت معه لدراسة المشروع، خصوصًا أن له شريكًا.. أما حكاية الزواج في قبرص فكانت مجرد دعاية للفيلم المنتظر!!".