سارة نخلة: "الست المصرية يتعملها تمثال"

وجهت الفنانة السورية سارة نخلة، رسالة خاصة للسيدة المصرية أثنت فيها على دورها مطالبة بعمل عيد خاص باسم الست المصرية.



وقالت في منشور لها عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": "أقسم بالله والله على ما أقول شهيد ومن دون أي مجاملات وبعد 9 سنين في مصر ومش عشان أنا مصرية وبحمل الجنسية المصرية لا أبدا وحيات ربنا... الست المصرية يتعملها تمثال أقسم بالله".



وأضافت: "الست المصرية هي أساس البيت ولولا صبرها واستحمالها ولا كان في بيوت اتعمرت ولا في مراكب مشيت... الستات دي شايلة مسؤولية جبال ما تقدرش عليها... لازم نحييهم ويتعملهم عيد مخصوص عيد الست المصرية... شغل برا البيت وجوا البيت وبتشارك في مصروف البيت وعيالها متفوقين أنا بشوف ستات بقول يارب ابقى عندي الإرادة دي والقدرة على استحمال نكد الرجالة... انتو ازاي كدا الله أكبر عليكو".



وتابعت: "الستات دول شرفنا ولازم الرجالة كلهم يحترموهم ويقدروهم دي مامتك ومراتك وأختك وبنتك".



